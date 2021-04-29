Шашлык, костёр, штраф: как не нарушить закон на отдыхе?

Отдых на природе — это не только костёр и шашлыки. Если не знать юридических тонкостей, то пикник может выйти в "круглую" сумму. Какие штрафы ждут отдыхающих на даче и в лесной полосе рассказал "Москве 24" юрист Василий Воробьёв.

Первые нарушения могут произойти уже по пути к месту отдыха. Административный штраф получат автомобилисты, если нарушат правила перевозки грузов: за выпирающие габаритные грузы придётся заплатить до 500 рублей.

Также нарушением считается оставление в автомобиле домашнего питомца. При создании условий угрозы жизни животного для его владельца предусмотрено наказание.

"В случае наступления тяжких последствий, увечий либо причинения смерти, собственник автомобиля может быть привлечён к уголовной ответственности вплоть до штрафа в 80 тысяч рублей, который может быть назначен судом по статье 245 УК РФ", — сообщил Воробьев.

За разведение костров без мангалов любителям шашлыков придется заплатить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

"Некоторые не используют специальные мангалы, не сохраняют необходимое расстояние, чтобы не навредить живой природе. Из-за этого в лесах нередко весной начинаются пожары, которые не так просто остановить", — подчеркнул юрист.

Незаконна и рубка леса. В случае, если отдыхающие срубили несколько деревьев и это не принесло большой урон природе, заплатить придется от 3 до 4 тысяч рублей. В случае, если ущерб будет признан большим, человеку грозит уголовная ответственность. За такое деяние штраф составит до полумиллиона рублей, заключил Воробьёв.