Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно проанализировать появившуюся в СМИ информацию о ряде фактов исчезновения детей в Тюменской области.
Согласно информации СКР, речь идёт о девяти случаях исчезновения детей на территории региона в период с 1997 года. Впоследствии тела некоторых пропавших были найдены со следами насильственной смерти.
По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по всем упомянутым в СМИ эпизодам преступлений.
Сообщается, что последним из подобных инцидентов стало исчезновение восьмилетней Насти Муравьёвой. Девочка ушла из дома 30 июня 2021 года и пропала. 19 августа на берегу озера Оброчного в Тюмени нашли пакет с телом школьницы.
По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Его расследованием занимается Главное следственное управление СКР. По делу планируется провести ряд судебных экспертиз, чтобы установить причину и время гибели девочки.
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