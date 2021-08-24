Глава СКР потребовал доклад по исчезновению и гибели детей в Тюменской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно проанализировать появившуюся в СМИ информацию о ряде фактов исчезновения детей в Тюменской области.

Согласно информации СКР, речь идёт о девяти случаях исчезновения детей на территории региона в период с 1997 года. Впоследствии тела некоторых пропавших были найдены со следами насильственной смерти.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по всем упомянутым в СМИ эпизодам преступлений.

Сообщается, что последним из подобных инцидентов стало исчезновение восьмилетней Насти Муравьёвой. Девочка ушла из дома 30 июня 2021 года и пропала. 19 августа на берегу озера Оброчного в Тюмени нашли пакет с телом школьницы.

По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Его расследованием занимается Главное следственное управление СКР. По делу планируется провести ряд судебных экспертиз, чтобы установить причину и время гибели девочки.

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