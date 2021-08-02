Московский суд приговорил пранкера Джаборова к двум годам лишения свободы

Пресненский московский суд приговорил пранкера Кароматулло Джаборова к двум годам и четырем месяцам лишения свободы из-за имитации приступа от "ковида" в метро. Об этом рассказал адвокат блогера Роман Шахманов.

Кароматулло Джаборов признал вину. Его могут освободить через три недели, поскольку значительную часть срока пранкер сидел в СИЗО.

Розыгрыш устроили в московском метро. По сюжету мужчина азиатской внешности падает в обморок и начинает сильно трястись. Пассажиры сначала хотят помочь, затем убегают в страхе. По замыслу блогера, ролик и шутка должны были привлечь внимание к защите от коронавируса.

Ранее в Ростове чуть не забили до смерти лжетеррориста-пранкера. Он кинул в маршрутку коробку и прокричал фразу, свойственную террористам на Ближнем Востоке. Пассажиры выбежали из машины, догнали пранкера. Шутнику хорошо досталось.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.