Местные СМИ Ростова-на-Дону рассказали об интересном происшествии, которое произошло ещё 28 октября. Тогда молодой человек, стоявший на остановке, кинул в двери маршрутки подозрительную коробку в черном пакете. Примечательно, что бросок был совершен именно в тот момент, когда автоматическая дверь транспортного средства начала закрываться.
Бросивший коробку парень прокричал фразу, свойственную террористам на Ближнем Востоке, и начал убегать. Пассажиры маршрутки спешно покинули транспортное средство, а убегающего молодого человека схватили прохожие и сразу же начали учить его уму-разуму. Позже стало известно, что в коробке лежала обычная плитка, а парень хотел просто пошутить. Шутнику досталось хорошо, местные жители чуть не линчевали его на месте происшествия. Полицию вызывать никто не стал.
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