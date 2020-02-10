Адвокат задержанного в Москве пранкера Алексей Попов объяснил мотивы своего подзащитного. По его словам, молодые люди пытались привлечь внимание общественности к проблеме коронавируса и его профилактики.
"Цель была - привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски", - заявил Попов.
Сейчас пранкера отпустили под подписку о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит тюрьма.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".