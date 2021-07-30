Пропавшую в Карелии женщину нашли в тумбочке на дне озера

Тело 31-летней жительницы Сегежского района Карелии, которую разыскивали более месяца, обнаружили в тумбочке на дне озера, сообщает интернет-газета "Столица на Онего".

По сведениям издания, женщина перестала выходить на связь с родственниками 27 июня. 13 июля они заявили в райотдел МВД об ее исчезновении. Сообщается, что правоохранители, кроме прочего, допросили сожителя пропавшей, который, по слухам, регулярно избивал ее.

Однако в региональном управлении МВД завили, что сообщений о противоправных действиях в отношении женщины в полицию не поступало.

Для оказания помощи в поисках пропавшей была создана группа в соцсетях. 29 июля в ней появилась информация об обнаружении тела разыскиваемой жительницы района.

По данным источников в местных правоохранительных органах, труп нашли в тумбочке, которая лежала на дне озера недалеко от станции Майгуба.

В СУ СКР Карелии изданию подтвердили факт обнаружения тела женщины. По подозрению в причастности к гибели жительницы района задержали ее сожителя.

Следователи проводят проверку в связи с произошедшим.

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