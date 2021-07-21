Чрезвычайная ситуация: лесные пожары охватили Карелию

На всей территории республики сильные лесные пожары вынудили местные власти ввести режим ЧС. Об этом сообщил Министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович, сообщает "Интерфакс".

Режим чрезвычайной ситуации продлится как минимум до 1 августа.

Проблему лесных пожаров, вызванную затяжной жарой, во многих регионах в этом году пришлось брать под контроль на высшем уровне. Президент России Владимир Путин объявил, что будет обсуждать этот вопрос с правительством лично.

Вчера руководитель МЧС России Евгений Зиничев и глава Карелии Артур Парфенчиков посетили территории, которые наиболее сильно пострадали от разрушительного действия стихии.

По сообщению "Гринпис России", в Карелии зарегистрирован один из самых высоких показателей лесных пожаров по стране. Первые места в этом списке на данный момент занимают Якутия и Красноярский край. Согласно данным экологов, этот год стал рекордным по количеству лесных пожаров за последние 20 лет.

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