На всей территории республики сильные лесные пожары вынудили местные власти ввести режим ЧС. Об этом сообщил Министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович, сообщает "Интерфакс".
Проблему лесных пожаров, вызванную затяжной жарой, во многих регионах в этом году пришлось брать под контроль на высшем уровне. Президент России Владимир Путин объявил, что будет обсуждать этот вопрос с правительством лично.
Вчера руководитель МЧС России Евгений Зиничев и глава Карелии Артур Парфенчиков посетили территории, которые наиболее сильно пострадали от разрушительного действия стихии.
По сообщению "Гринпис России", в Карелии зарегистрирован один из самых высоких показателей лесных пожаров по стране. Первые места в этом списке на данный момент занимают Якутия и Красноярский край. Согласно данным экологов, этот год стал рекордным по количеству лесных пожаров за последние 20 лет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
ЕС пытается усилить антироссийский, русофобский настрой Украины, Грузии, Молдавии. Неблагодарные народы этих стран пусть пеняют на себя.