В закрытом городе Лесном Свердловской области произошло жуткое ДТП с автобусом ПАЗ, который перевозил рабочих предприятия "Электрохимприбор", входящего в состав "Росатома". Транспортное средство врезалось в остановку, на которой находились люди.
По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Авария привела к гибели шести человек. Ещё девять получили травмы, четверо находятся в тяжёлом состоянии и будут доставлены в больницу в Екатеринбург.
На предприятии "Электрохимприбор" производятся ядерные боеприпасы.
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