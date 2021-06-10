ДТП в закрытом городе Лесном: что известно на данный момент

В закрытом городе Лесном Свердловской области произошло жуткое ДТП с автобусом ПАЗ, который перевозил рабочих предприятия "Электрохимприбор", входящего в состав "Росатома". Транспортное средство врезалось в остановку, на которой находились люди.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Авария привела к гибели шести человек. Ещё девять получили травмы, четверо находятся в тяжёлом состоянии и будут доставлены в больницу в Екатеринбург.

Следственный комитет опубликовал сообщение, в котором говорится, что люди, находившиеся в автобусе, не пострадали. Все погибшие находились в момент аварии на остановке.

Авария произошла на спуске, автобус ехал вниз с высокого пригорка, поэтому не смог остановиться.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. СК проверит, в каком техническом состоянии находился автобус и имел ли водитель право выезжать на маршрут.

На предприятии "Электрохимприбор" производятся ядерные боеприпасы.

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