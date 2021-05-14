Блогер Эдвард Бил начал помогать пострадавшей по его вине Артёмовой

Блогер Эдвард Бил, виновник ДТП на Садовом кольце, начал помогать Марии Артёмовой, которая пострадала в этой аварии. Об этом рассказал муж пострадавшей Константин Артёмов.

"Нормально помогает. Начал помогать. Не могу я вам больше ничего сказать, следствие идёт", — цитирует Константина Телеканал "360".

Супруг пострадавшей также отметил, что блогер снял с его плеч "огромную часть проблем", "дышать стало легче". Тем не менее, это только начало, выплата компенсации — "долгий процесс". Артёмовой предстоит ещё много операций.

После третьей операции пострадавшая продолжает испытывать сильные боли, она "вся изрезана и исколота", смотреть на неё тяжело.

1 апреля 2021 года Эдвард Бил, находясь за рулём Audi, вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и врезался Volkswagen, которым управляла Артёмова. Заведено уголовное дело. По решению суда, блогеру запрещено осуществлять определённые действия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.