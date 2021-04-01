Блогер Эдвард Бил активно сотрудничает со следствием после ДТП

Задержанный в связи с уголовным делом о массовом ДТП на московской Смоленской площади блогер Эдвард Бил активно дает показания и сотрудничает со следователями.

Так сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.

"Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий", — пояснил он.

По словам Жорина, Бил намерен оказывать помощь потерпевшим, признают его виновным в ДТП или нет.

В Москве на Смоленской площади по вине синего Audi RS6 столкнулись пять автомобилей. Среди пострадавших, по ряду данных, консультант Государственной Думы Мария Артёмова.