Задержанный в связи с уголовным делом о массовом ДТП на московской Смоленской площади блогер Эдвард Бил активно дает показания и сотрудничает со следователями.
Так сообщил ТАСС его адвокат Сергей Жорин.
"Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий", — пояснил он.
По словам Жорина, Бил намерен оказывать помощь потерпевшим, признают его виновным в ДТП или нет.
В Москве на Смоленской площади по вине синего Audi RS6 столкнулись пять автомобилей. Среди пострадавших, по ряду данных, консультант Государственной Думы Мария Артёмова.
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