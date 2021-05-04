Пожар в московской гостинице: погибли три человека

Ночью 4 мая на юго-востоке Москвы загорелась гостиница "Вечный зов".

Сообщение о возгорании поступило в 03.27. На тот момент в здании находились 305 человек.

Пламя охватило пятиэтажное строение, люди просили о помощи, высунувшись из окон.

Как сообщают представители экстренных служб столицы, на момент прибытия спасателей внутри помещений было сильное задымление.

В 4:18 пожар удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. Ему присвоен повышенный — второй — уровень опасности. На момент публикации пожар потушен.

"Горение происходило на 1 этаже и частично в коридоре. К сожалению, в результате пожара погибли три человека", — говорится в сообщении администрации гостиницы.