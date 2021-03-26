Два студента найдены мертвыми в общежитии на Сахалине

В общежитии Сахалинского государственного университета обнаружены тела двоих студентов 18 и 19 лет.

Следователи уже назвали предварительную причину их гибели — это могла быть электротравма. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, небезопасных для жизни потребителей. Отягчающим обстоятельством будет то, что погибли двое или более лиц.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за безопасность работы электрооборудования, а также должностных лиц надзирающих органов", — заявили в Следственном комитете. К проверке безопасности условий жизни в общежитии присоединилась и прокуратура.

В декабре 2020 года в Архангельске мобильный телефон стал причиной смерти молодой девушки. Её убило током, когда тот выскользнул из рук в принимаемую ей ванну.