В Архангельске девушка погибла из-за мобильного телефона

В Архангельске мобильный телефон стал причиной смерти молодой девушки. Её убило током.

Как сообщает портал news29.ru, две девушки снимали квартиру в центре Архангельска. Одна из них, вернувшись домой 3 декабря, обнаружила в ванной тело своей 24-летней подруги.

Девушка попыталась привести погибшую в чувство, но получила удар током. Тогда она обратила внимание, что в воде лежит смартфон, который подключён к зарядному устройству.

Вероятно, смерть девушки наступила от удара током, после того, как она уронила смартфон в воду.