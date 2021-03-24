В Удмуртии задержали мужчину, который подозревается в убийстве 11-летней школьницы.
Как сообщает РИА "Новости", тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено по месту жительства в Сарапуле в минувший понедельник.
По подозрению в убийстве задержали 27-летнего местного жителя.
"В результате незамедлительно проведённого следователями СК совместно с полицейскими комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника установлена. Им оказался 27-летний, ранее судимый гражданин, знакомый матери погибшей девочки. Он задержан", — цитирует РИА "Новости" сообщение регионального СУ СКР.
Кроме того, отмечается, что помимо дела по факту убийства, было возбуждено дело о халатности по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
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