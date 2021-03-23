Спасатели обнаружили на Эльбрусе двух заблудившихся там московских альпинистов и оказали им помощь по спуску к ближайшей базе.
По данным кабардино-балкарского МЧС, эти двое занимались акклиматизационной подготовкой перед тем, как собственно выбраться на маршрут. Но даже эта предварительная стадия далась им нелегко: мужчины заблудились на высоте 3200 метров. Выручать их отправилось пятеро спасателей.
Все кончилось благополучно: "потеряшек" нашли в районе водопада Терскол и помогли спуститься к базе, а от дальнейшей помощи те отказались. Их здоровью ничего не угрожает.
А вот в Мурманской области в Хибинах туристическая группа столкнулась со снежной лавиной. В итоге входящая в группу девочка получила тяжелые травмы.
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