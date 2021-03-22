Попавшие под лавину туристы в Хибинах выбирали маршрут сами - CK

Попавшие под лавину в Хибинах в Мурманской области туристы двигались, используя самостоятельно спланированный маршрут. Так полагают в Следственном комитете по региону.

В настоящее время, как утверждают в МЧС, группа обеспечена питанием, разбила лагерь. Входящих в нее детей ждет автобус, который доставит их в гостиницу, чтобы они могли поесть и отдохнуть. Но эвакуация несколько затягивается, поскольку вторая группа спасателей еще не добралась до туристов.

В группу входят 16 человек, включая 13 несовершеннолетних в возрасте от десяти до пятнадцати лет. После контакта с лавиной один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Это произошло недалеко от станции Имандра.

Возбуждено уголовное дело.