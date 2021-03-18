Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Смоленске

В Смоленске пятилетний ребёнок выжил после падения из окна пятого этажа. Мальчику оказывают помощь.

Как сообщает ТАСС, о произошедшем сообщили в в пресс-службе следственного управления СК по Смоленской области.

"На момент выезда следователя, ребенок доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается помощь", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

На место выезжал следователь. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, оконная сетка открепилась, когда ребёнок играл с ней на подоконнике.