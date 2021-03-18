В Смоленске пятилетний ребёнок выжил после падения из окна пятого этажа. Мальчику оказывают помощь.
Как сообщает ТАСС, о произошедшем сообщили в в пресс-службе следственного управления СК по Смоленской области.
"На момент выезда следователя, ребенок доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается помощь", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
На место выезжал следователь. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным местных СМИ, оконная сетка открепилась, когда ребёнок играл с ней на подоконнике.
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