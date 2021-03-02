Девушка из ревности облила 18-летнюю липчанку зелёнкой

В Липецкой области девушка из ревности облила 18-летнюю возлюбленную бывшего супруга зелёнкой.

Как сообщает издание vesti-lipetsk. ru, инцидент произошёл вечером 26 февраля. В этот день пострадавшей позвонила девушка и предложила встретиться, чтобы поговорить о её парне. Липчанка пришла на условленное место и села в машину, на которой приехала назначившая встречу дама.

"Сначала я испугалась, но потом подумала, что на улице светло, мы в многолюдном месте, и села в авто. Тогда девушка, которая мне звонила, сказала, что на заднем сидении сидит бывшая жена Ивана. Я старалась общаться с ней спокойно и обращалась к ней на "вы". Изначально она говорила: "Забирай его, он мне не нужен!" Но потом стала угрожать, обещала подловить меня и избить, при этом ставила акцент на том, что я, якобы, хочу забрать её имущество, машину и деньги. Когда я уже вышла из машины, меня окликнули, и сказали будто я что-то забыла. Я наклонилась к авто, и в этот момент мне в лицо плеснули зеленкой", — цитирует пострадавшую издание "Вести-Липецк".

После этого нападавшие скрылись, а пострадавшая вызвала медиков из-за сильной боли в глазах.

"Если раньше у меня было 100% зрение, то сейчас левый глаз видит 0,1%. Судмедэкспертиза диагностировала у меня химический ожог роговицы. Медики сказали, что всё очень серьёзно, и речь может идти о потере зрения," — сообщила потерпевшая изданию.

В настоящее время расследованием инцидента занимается полиция.