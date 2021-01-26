Девушка погибла после падения с Моста влюблённых в Тюмени

В Тюмени девушка скончалась после падения с Моста влюблённых. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Как сообщает издание tumentoday. ru со ссылкой на городское управление МВД, инцидент произошёл 25 января. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что погибшей девушке было 20 лет.

Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в течение девяти минут, однако спасти девушку не удалось, медики констатировали её смерть.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту произошедшего.