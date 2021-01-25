При взрыве газопровода в Китае погибли люди

В Китае на газопроводе произошёл взрыв, в результате которого несколько человек погибли и пострадали.

Как сообщает издание nation-news.ru со ссылкой на Центральное телевидение КНР, инцидент произошёл в городе Далянь северо-восточной провинции Ляонин на производстве компании "Тяньчэн Жаньци". В результе взрыва погибли два человека, ещё девять человек пострадали.

Тела погибших были обнаружены на месте происшествия, в настоящее время устанавливается их личность. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают правоохранители.