В Архангельской области сотрудники ФСБ изъяли у 27-летнего местного жителя 30 самодельных бомб и компоненты для их создания. Против него возбуждено уголовное дело.
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур", — сообщили в управлении ФСБ по региону.
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