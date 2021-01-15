Двое людей застряли на остановившемся колесе обозрения в Евпатории

В Евпатории двое людей застряли на остановившемся колесе обозрения. Инцидент произошёл из-за аварийного отключения электричества.

Как сообщает издание vesti. ru, когда аттракцион остановился, в одной из кабинок оставались двое людей. Чтобы вызволить их из заточения пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС при помощи специального аварийного механического устройства для приведения колеса в движение сделали его оборот, после чего удалось извлечь людей из кабины. Помощь медиков им не понадобилась, их жизни и здоровью ничего не угрожает.