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Мужчина во время настройки прицела случайно застрелил знакомого

Происшествия

В Ростовской области житель Таганрога случайно застрелил знакомого во время настройки тепловизорного прицела.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл 3 декабря в Каменском районе. Настраивая тепловизорный прицел, 56-летний таганрожец выстрелил в сторону мишени, где находился его 49-летний знакомый. В итоге, последний получил ранение головы, от полученной травмы он скончался на месте.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело. В настоящее время оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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