В Петрозаводске произошла вспышка коронавируса в кадетском училище. Военные пытались скрыть информацию о вспышке заболеваемости. Об этом сообщает портал ptzgovorit. ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка Карелии Геннадия Сараева.
Об инциденте стало известно в конце октября. Вспышка произошла в Президентском кадетском училище Петрозаводска. При тестировании кадетов было выявлено 175 заболевших. Из них симптомы были у 15 кадетов, их отправили в инфекционную больницу, а остальные дети продолжили занятия.
Омбудсмен назвал действия Западного военного округа, который не давал сведений о ЧП, неправильными.
В то же время Сараев высоко оценил работу сотрудников кадетского училища, благодаря действиям которых удалось не допустить распространения инфекции.
Отмечается, что на сегодняшний день очаг пандемии погашен, дети проходят обучение в обычном режиме.
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