Военные пытались "спрятать" коронавирус: в кадетском училище вспышка

В Петрозаводске произошла вспышка коронавируса в кадетском училище. Военные пытались скрыть информацию о вспышке заболеваемости. Об этом сообщает портал ptzgovorit. ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка Карелии Геннадия Сараева.

Об инциденте стало известно в конце октября. Вспышка произошла в Президентском кадетском училище Петрозаводска. При тестировании кадетов было выявлено 175 заболевших. Из них симптомы были у 15 кадетов, их отправили в инфекционную больницу, а остальные дети продолжили занятия.

Омбудсмен назвал действия Западного военного округа, который не давал сведений о ЧП, неправильными.

В то же время Сараев высоко оценил работу сотрудников кадетского училища, благодаря действиям которых удалось не допустить распространения инфекции.

Отмечается, что на сегодняшний день очаг пандемии погашен, дети проходят обучение в обычном режиме.