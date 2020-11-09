В Петербурге мужчина устроил стрельбу в военкомате

В одном из военкоматов Санкт-Петербурга 60-летний мужчина открыл стрельбу из самодельного пистолета.

Инцидент произошёл в отделе военкомата в Василеостровском районе 9 ноября около 11:30 часов. Отмечается, что во время стрельбы мужчина находился в неадекватном состоянии. Прибывшая на место бригада скорой помощи отвезла его в психиатрическую клинику.

Как сообщают "Известия", во время инцидента никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.