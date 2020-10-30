Грузовой поезд с химическими веществами сошёл с рельсов в Техасе

Грузовой поезд сошёл с рельсов на юго-востоке Техаса, США. В результате аварии столкнулись пять вагонов-цистерн с химикатами. Полиция эвакуировала жителей всего района.

На кадрах, снятых одним из автомобилистов, видно, как один из вагонов поезда рухнул на дорогу рядом с рельсами, его содержимое вырвалось наружу массивным фонтаном. Несколько других вагонов также быстро сошли с рельсов.

Местный житель, работавший неподалеку от места крушения, сказал телеканалу NBC, что "это прозвучало как надвигающийся торнадо."

"Нефтепродукт, который не представлял опасности для населения, просочился из четырех перевернутых вагонов после схода с рельсов, — сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям округа Ориндж. — Однако другой автомобиль содержал коррозийный продукт. Его растекание пытаются сдержать сотрудники экстренных служб".

Людей, находившихся в радиусе мили от места крушения — недалеко от границы штата Техас-Луизиана — эвакуировали.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Причины схода с рельсов выясняются.