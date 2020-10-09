В Петербурге нашли тело младенца, рождённого суррогатной матерью

В Петербурге медики обнаружили мёртвым пятимесячного ребёнка, который был рождён суррогатной матерью.

Известно, что младенец находился с няней, которая работала по договору. Няня ухаживала за ребёнком до приезда его биологических родителей, которые проживают за границей и не могут выехать в Россию из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает портал piter.tv, суррогатная мать после рождения ребёнка получила деньги, и сейчас о её местонахождении ничего не известно.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет. Отмечается, что к проверке подключилась Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.