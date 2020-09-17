В Вологде мужчина расплачивался в магазинах фальшивыми купюрами

В Вологде мужчина расплачивался в торговых точках фальшивыми пятитысячными купюрами.

Как сообщает пресс-служба МВД, к вологодским полицейским в течение месяца обратились представители семи коммерческих банков, которые пояснили, что при пересчёте выручки из торговых точек они обнаруживали поддельные пятитысячные купюры.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения магазинов и при проведении оперативно-следственных мероприятий вышли на мужчину, который приобретая в магазинах недорогой товар, расплачивался фальшивыми купюрами.

Правоохранители составили ориентировку на подозреваемого, и вскоре он был задержан в Псковской области. Сейчас он находится в изоляторе Пскова за совершение аналогичных преступлений.