Неизвестные взломали Инстаграм Сергея Фургала и "хозяйничают" в нем

Неизвестные хакеры - злоумышленники совершили попытку взлома Инстаграм Сергея Фургала, в котором почти 300 тысяч живых подписчиков.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Хабаровского края.
Как отмечено в сообщении, "нападение на аккаунт произошло после первого большого протестного митинга".
В настоящее время у команды Фургала нет доступа к его личной странице, которая при это остается активной: из-под постов пропадают комментарии.
Хакерской атаке подверглись также аккаунты Надежды Томченко, пресс-секретаря Сергея Фургала.
Томченко говорит, что неизвестным удалось "удалить ее личный аккаунт в Instagram".
Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы
Жириновский смирился с отставкой Фургала и подобрал ему замену
Под занавес минувшей недели посольство Китая в Казахстане объявило, что в стране началась эпидемия новой, неизвестной пневмонии. Но все не так страшно.