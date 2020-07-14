Неизвестные взломали Инстаграм Сергея Фургала и "хозяйничают" в нем

Неизвестные хакеры - злоумышленники совершили попытку взлома Инстаграм Сергея Фургала, в котором почти 300 тысяч живых подписчиков.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Хабаровского края.

Как отмечено в сообщении, "нападение на аккаунт произошло после первого большого протестного митинга".

В настоящее время у команды Фургала нет доступа к его личной странице, которая при это остается активной: из-под постов пропадают комментарии.

Хакерской атаке подверглись также аккаунты Надежды Томченко, пресс-секретаря Сергея Фургала.

Томченко говорит, что неизвестным удалось "удалить ее личный аккаунт в Instagram".

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