Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы

В субботу в ряде городов Хабаровского края прошли акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. Акции были несанкционированными, но прошли спокойно, проблем с полицией у протестовавших не было.

Митинги и шествия в Хабаровском крае

Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву, где и будут проходить следственные действия. Сей факт, к слову, стал одним из поводов для недовольства митинговавших, которые требовали, чтобы Фургал был возвращен в Хабаровск. Не совсем понятно, в чем здесь положительная сторона для жителей края, но такое требование выдвигалось.

Шествия и митинги прошли не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске. Хотя, конечно, основное внимание приковано к Хабаровску, поскольку именно здесь на улицы вышли больше всего людей. Разброс оценок, правда, удивляет — от пяти до 40 тысяч. Все-таки разница довольно значительная.

Дополнительную значимость событию придал тот факт, что в России очень давно не было столь массовых акций в поддержку задержанного губернатора. В 2013 году митинговали в поддержку мэра Ярославля Евгения Урлашова, в 2016 году — главы Владивостока Игоря Пушкарева. Но то были акции в поддержку мэров, а не глав регионов.

Стоит заметить, что как и в других российских регионах в Хабаровске действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. При этом многие участники шествия и митинга были без масок, а про соблюдение социальной дистанции говорить и вовсе смешно.

"Организовано командой С.И.Фургала"

В правительстве края митинговавших поддержали, попросив не поддаваться на провокации:

"Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой — не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам".

В обращении также подчеркивалось, что "такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия".

В итоге шествие и митинг прошли спокойно, без каких-либо эксцессов.

Представляются справедливыми оценки, что в организации акций поучаствовало окружение Сергея Фургала.

Собственно, об этом говорится и в сообщении УМВД по Хабаровскому краю: "В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек".

Но дело, конечно, не только в этом. Сергей Фургал достаточно популярен среди жителей края: он, например, сократил себе зарплату более чем в три раза — с 1,4 млн рублей до 400 тысяч; сократил расходы на чиновников и так далее. Хотя и этим список причин для акций в его поддержку не исчерпывается.

Сказалось раздражение тем, что губернатора увезли в Москву. Но вопрос, насколько велико это раздражение. Нельзя исключать, что здесь предпринимается попытка разыграть некие "противоречия" "регионы-столица", такой политтехнологический трюк.

Заметно было, кстати, отсутствие символики ЛДПР. Но этому есть объяснение. В телеграм-канале "Фракция ЛДПР в ГД" было сказано следующее: "ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям".

Что будет дальше? Пока можно сказать, что большую роль сыграли эмоции и впечатления от задержания Сергея Фургала. Поддерживать такой накал страстей будет сложно. Это вовсе не исключает акций в поддержку Фургала в дальнейшем. А вот будут ли они столь же заметными, как сегодняшняя — вопрос пока открытый.