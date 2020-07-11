Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы

Политика

В субботу в ряде городов Хабаровского края прошли акции в поддержку губернатора Сергея Фургала. Акции были несанкционированными, но прошли спокойно, проблем с полицией у протестовавших не было.

Митинги и шествия в Хабаровском крае

Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен в Москву, где и будут проходить следственные действия. Сей факт, к слову, стал одним из поводов для недовольства митинговавших, которые требовали, чтобы Фургал был возвращен в Хабаровск. Не совсем понятно, в чем здесь положительная сторона для жителей края, но такое требование выдвигалось.

Шествия и митинги прошли не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске. Хотя, конечно, основное внимание приковано к Хабаровску, поскольку именно здесь на улицы вышли больше всего людей. Разброс оценок, правда, удивляет — от пяти до 40 тысяч. Все-таки разница довольно значительная.

Дополнительную значимость событию придал тот факт, что в России очень давно не было столь массовых акций в поддержку задержанного губернатора. В 2013 году митинговали в поддержку мэра Ярославля Евгения Урлашова, в 2016 году — главы Владивостока Игоря Пушкарева. Но то были акции в поддержку мэров, а не глав регионов.

Стоит заметить, что как и в других российских регионах в Хабаровске действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. При этом многие участники шествия и митинга были без масок, а про соблюдение социальной дистанции говорить и вовсе смешно.

"Организовано командой С.И.Фургала"

В правительстве края митинговавших поддержали, попросив не поддаваться на провокации:

"Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой — не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам".

В обращении также подчеркивалось, что "такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия".

В итоге шествие и митинг прошли спокойно, без каких-либо эксцессов.

Представляются справедливыми оценки, что в организации акций поучаствовало окружение Сергея Фургала.

Собственно, об этом говорится и в сообщении УМВД по Хабаровскому краю: "В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С. И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек".

Но дело, конечно, не только в этом. Сергей Фургал достаточно популярен среди жителей края: он, например, сократил себе зарплату более чем в три раза — с 1,4 млн рублей до 400 тысяч; сократил расходы на чиновников и так далее. Хотя и этим список причин для акций в его поддержку не исчерпывается.

Сказалось раздражение тем, что губернатора увезли в Москву. Но вопрос, насколько велико это раздражение. Нельзя исключать, что здесь предпринимается попытка разыграть некие "противоречия" "регионы-столица", такой политтехнологический трюк.

Заметно было, кстати, отсутствие символики ЛДПР. Но этому есть объяснение. В телеграм-канале "Фракция ЛДПР в ГД" было сказано следующее: "ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям".

Что будет дальше? Пока можно сказать, что большую роль сыграли эмоции и впечатления от задержания Сергея Фургала. Поддерживать такой накал страстей будет сложно. Это вовсе не исключает акций в поддержку Фургала в дальнейшем. А вот будут ли они столь же заметными, как сегодняшняя — вопрос пока открытый.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы лдпр митинг сергей фургал хабаровский край
Новости Все >
Названа причина смерти группы Дятлова в 1959 году
Дана Уайт осудил Майка Перри за избиение старика
МЧС: мы не можем приступить к разбору завалов из-за угрозы обрушения
Наташу Королеву подозревают в беременности
Автомобиль заехал в городской супермаркет
Внук Сергея Королева рассказал о беседе с Илоном Маском
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
Аллерголог рассказал, чем можно заменить медицинскую маску
Мирослава Карпович благодарит Водонаеву за поддержку
Синоптики объяснили погодные аномалии в России
Последние материалы
Дана Уайт осудил Майка Перри за избиение старика
МЧС: мы не можем приступить к разбору завалов из-за угрозы обрушения
Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы
Наташу Королеву подозревают в беременности
Автомобиль заехал в городской супермаркет
Внук Сергея Королева рассказал о беседе с Илоном Маском
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным
Аллерголог рассказал, чем можно заменить медицинскую маску
Мирослава Карпович благодарит Водонаеву за поддержку
Синоптики объяснили погодные аномалии в России
Популярное
Новости Новосибирска
Подросток убил заместителя директора своей школы

В поселке Смоленский нашли убийцу замдиректора школы.

Подросток убил заместителя директора своей школы
Рухнет всё, если уйду: Лукашенко назвал главную задачу
Мир. Новости мира
Рухнет всё, если уйду: Лукашенко назвал главную задачу
Политика. Новости и аналитика
России пора обратно собирать свои территории?
Происшествия
Викас Дубей был застрелен полицией при попытке к бегству
Василий Амирджанов Джоан Роулинг выступила против диктатуры толерантности Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы
Рухнет всё, если уйду: Лукашенко назвал главную задачу
Россиянам предложили сменить вид деятельности
Зеленский нарушил еще одно обещание
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
Рухнет всё, если уйду: Лукашенко назвал главную задачу
У Бари Алибасова нашли "необратимые нарушения коры головного мозга"
Милявская обокрала магазин одежды
Гражданская война в Ливии: причём тут остальной мир?
Гражданская война в Ливии: причём тут остальной мир?
Рухнет всё, если уйду: Лукашенко назвал главную задачу
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
России пора обратно собирать свои территории?
Рухнет всё, если уйду: Лукашенко назвал главную задачу
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Курс доллара опустился ниже 69 рублей
Жириновский грозит ответным ударом: это серьезно?
Жириновский грозит ответным ударом: это серьезно?
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ