Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вызвавший бурю негодования со стороны руководителя партии, членом которой он является, очень похоже, был хорошенько обдуман Владимиром Жириновским.
После чего последний, сделав какие-то выводы, подобрал среди членов ЛДПР замену находящемуся в СИЗО Фургалу.
Как рассказал Кирилл Черкасов, зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР, "если указ об отставке губернатора Хабаровского края все же будет подписан", то партия предлагает заменит его одним из трех своих кандидатов:
По словам Черкасова, Жириновский "отбирал кандидатов" по двум критериям - профессионализм и "близкое знакомство с промышленностью и Дальним Востоком".
Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации серии заказных убийств в начале 2000-х годов.
Руководитель партии ЛДПР, членом которой Фургал является, весьма эмоционально отреагировал на это. Как - читайте подробнее здесь.
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