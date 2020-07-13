Жириновский смирился с отставкой Фургала и подобрал ему замену

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вызвавший бурю негодования со стороны руководителя партии, членом которой он является, очень похоже, был хорошенько обдуман Владимиром Жириновским.

После чего последний, сделав какие-то выводы, подобрал среди членов ЛДПР замену находящемуся в СИЗО Фургалу.

Как рассказал Кирилл Черкасов, зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР, "если указ об отставке губернатора Хабаровского края все же будет подписан", то партия предлагает заменит его одним из трех своих кандидатов:

Михаил Дегтярев, председатель думского комитета Госдумы по спорту

Сергей Жигарев, председатель комитета Думы по экономике и предпринимательству,

Андрей Андрейченко, депутат Государственной думы.

По словам Черкасова, Жириновский "отбирал кандидатов" по двум критериям - профессионализм и "близкое знакомство с промышленностью и Дальним Востоком".

Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации серии заказных убийств в начале 2000-х годов.

Руководитель партии ЛДПР, членом которой Фургал является, весьма эмоционально отреагировал на это. Как - читайте подробнее здесь.