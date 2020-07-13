Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ферленги: "Башкирия — субъект с минимальными экономическими рисками"
Депутаты ЛДПР предложили индексировать пенсии работающим инвалидам
В Самаре локализован пожар на складе с краской
Авокадо снижает уровень холестерина в крови
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос граждан
Названа дата открытия границы Абхазии с Россией
Фургалу не грозит пожизненное заключение
Turkish Airlines возобновит полеты в Россию с 1 августа
Российского актера не пустили на Украину

Жириновский смирился с отставкой Фургала и подобрал ему замену

Политика » Партии » Либералы

Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вызвавший бурю негодования со стороны руководителя партии, членом которой он является, очень похоже, был хорошенько обдуман Владимиром Жириновским. 

После чего последний, сделав какие-то выводы, подобрал среди членов ЛДПР замену находящемуся в СИЗО Фургалу.

Как рассказал Кирилл Черкасов, зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат от ЛДПР, "если указ об отставке губернатора Хабаровского края все же будет подписан", то партия предлагает заменит его одним из трех своих кандидатов:

  • Михаил Дегтярев, председатель думского комитета Госдумы по спорту
  • Сергей Жигарев, председатель комитета Думы по экономике и предпринимательству,
  • Андрей Андрейченко, депутат Государственной думы.

По словам Черкасова, Жириновский "отбирал кандидатов" по двум критериям - профессионализм и "близкое знакомство с промышленностью и Дальним Востоком".

Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации серии заказных убийств в начале 2000-х годов.

Руководитель партии ЛДПР, членом которой Фургал является, весьма эмоционально отреагировал на это. Как - читайте подробнее здесь.

Последние материалы
Жириновский смирился с отставкой Фургала и подобрал ему замену
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Как несчастная любовь помогла заработать 5.2 млн долларов в год и все поменять
Индийско-китайский кризис и Северная Корея: от конфликта спасает ядерное оружие
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
В российских аптеках зафиксировали рост цен на анальгин до 38%
К 2100 году почти 60% видов рыб на Земле могут исчезнуть
Ферленги: "Башкирия — субъект с минимальными экономическими рисками"
Депутаты ЛДПР предложили индексировать пенсии работающим инвалидам
Популярное
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было

Под занавес минувшей недели посольство Китая в Казахстане объявило, что в стране началась эпидемия новой, неизвестной пневмонии. Но все не так страшно.

Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале
Происшествия
Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале
Бывший СССР
К чему готовы Баку и Ереван на фоне эскалации карабахского конфликта
Политика. Новости и аналитика
Зачем "отец Сергий" приказал Путину отдать власть
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Зачем "отец Сергий" приказал Путину отдать власть
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Что хорошего в сносе памятников в США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ