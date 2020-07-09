Вся фракция ЛДПР в Государственной Думе может сдать мандаты. С таким заявлением выступил лидер фракции Владимир Жириновский.
Так он выразил протест против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Особенное недовольство у однопартийцев вызвало то, что главу региона заковали в наручники.
"С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в данном регионе", — заявил Жириновский.
Он предупредил, что вся фракция ЛДПР в Госдуме и губернаторы от этой партии могут сложить полномочия. Стоит отметить, что если это произойдет, действующий состав Государственной Думы придется распустить и организовать досрочные выборы.
Также Жириновский заявил, что Фургал не будет исключен из ЛДПР.
Напомним, что главу Хабаровского края арестовали по делам организованной преступной группы. Следствие считает, что Сергей Фургал причастен к убийствам и покушениям на бизнесменов, которые произошли в крае в 2004–2005 годах.
По мнению юриста, из зала суда подозреваемый может выйти свободным. По тяжким преступлениям преступник освобождается от ответственности, если с момента преступления прошло 10 лет, а по особо тяжким — 15 лет. В случае Фургала прошло уже 16 лет.
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