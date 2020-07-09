Юрист: Фургал может выйти из зала суда свободным

Уголовное дело против хабаровского губернатора и его арес могут закончиться менее громко, чем начались. Ничем.

Юрист Андрей Беловодский, завколлегией адвокатов «Фокс», указал на то, что все статьи, которые инкриминируются Сергею Фургалу, имеют срок давности. И составляет он до 15 лет.

«Согласно статьи 78 УК РФ, по тяжким преступлениям совершившее их лицо освобождается от уголовной ответственности, если <...> прошло 10 лет, а по особо тяжким - 15. В случае с Фургалом прошло уже порядка 16 лет", - разъясняет юрист.

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