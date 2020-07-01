На втором километре трассы Чехов - Кресты в Подмосковье перевернулся рейсовый автобус. Во время ДТП в нём находились 15 человек.
По сообщению ГУ МВД, травмы получили восемь из них. Трое находятся в тяжёлом состоянии.
ДТП произошло в результате столкновения автобуса с такси, которое двигалось по второстепенной дороге. Таксист не справился с управлением, детали происшествия выясняются.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.