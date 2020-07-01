В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

На втором километре трассы Чехов - Кресты в Подмосковье перевернулся рейсовый автобус. Во время ДТП в нём находились 15 человек.

По сообщению ГУ МВД, травмы получили восемь из них. Трое находятся в тяжёлом состоянии.

ДТП произошло в результате столкновения автобуса с такси, которое двигалось по второстепенной дороге. Таксист не справился с управлением, детали происшествия выясняются.