На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с пострадавшими.
По предварительной версии, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, где "лоб в лоб" столкнулся с автомобилем Ford. В результате аварии погиб один человек, а еще четверо были обнаружены с тяжелыми травмами.
"В результате происшествия водитель Renault Logan погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, еще четверо ранены. На месте происшествия сотрудниками полиции проводятся замеры, устанавливаются личности пострадавших и погибшего, опрашиваются очевидцы. Сотрудники МЧС проводят деблокировку пострадавших", — говорится в сообщении.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.