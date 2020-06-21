На трассе Екатеринбург-Тюмень произошла авария с погибшими

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной версии, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, где "лоб в лоб" столкнулся с автомобилем Ford. В результате аварии погиб один человек, а еще четверо были обнаружены с тяжелыми травмами.