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На трассе Екатеринбург-Тюмень произошла авария с погибшими

Происшествия » Человеческий фактор

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной версии, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, где "лоб в лоб" столкнулся с автомобилем Ford. В результате аварии погиб один человек, а еще четверо были обнаружены с тяжелыми травмами.

"В результате происшествия водитель Renault Logan погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, еще четверо ранены. На месте происшествия сотрудниками полиции проводятся замеры, устанавливаются личности пострадавших и погибшего, опрашиваются очевидцы. Сотрудники МЧС проводят деблокировку пострадавших", — говорится в сообщении.

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