Сотрудники Следственного комитета по Орловской области возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан").
Уголовное дело завели после того, как в мае 2020 года в Центре социального обслуживания населения Дмитровского района, где проживают пожилые люди, был выявлен очаг заражения COVID-19.
В числе заболевших оказались четыре сотрудника и 22 постояльца социального учреждения.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По мнению следователей, распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жительницу Москвы задержали за фейк про коронавирус в соцсетях.
Инсайдер, близкий к королевской семье, утверждает, что характер Кейт Миддлтон после долгих лет остается загадкой для всех членов семьи.
"Во многих отношениях трудно получить истинное представление о настоящей герцогине Кембриджской — настолько решительно она, кажется, проецирует ауру мягкости как часть своей царственной персоны. Когда я затрагиваю эту тему, я слышу те же слова от других людей. Королевские инсайдеры, общественные деятели признаются: "Я просто не знаю, кто она", — утверждает близкая подруга Кейт.
Прокуратура в Республике Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег" Томпонского района. Его обвиняют в халатности и служебном подлоге.
Следственный комитет РФ по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку по факту смерти шестилетнего ребенка в результате несчастного случая.
Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями еще в то время, когда он находился в должности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края.
Врач-невролог Петр Соков рассказал, как продукты питания влияют на болевые ощущения. Он сообщил, что существуют продукты, обладающие эффективным обезболивающим эффектом.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.