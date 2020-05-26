В Орловской области завели дело после вспышки COVID-19 в доме ветеранов

Сотрудники Следственного комитета по Орловской области возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан").

Уголовное дело завели после того, как в мае 2020 года в Центре социального обслуживания населения Дмитровского района, где проживают пожилые люди, был выявлен очаг заражения COVID-19.

В числе заболевших оказались четыре сотрудника и 22 постояльца социального учреждения.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По мнению следователей, распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности, добавили в ведомстве.

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