Московская предпринимательница опубликовала видео, где рассказывала о том, что в магазинах Москвы продают маски, которые были присланы Китаем в качестве гуманитарной помощи.
Ее умозаключения оказались ошибочными, на масках, о которых она рассказывает в видеоролике, приведены не все данные о товаре. 38-летней бизнесвумен заинтересовался следственный комитет.
В СК намерены добиться возбуждения уголовного дела о распространении ложной информации.
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