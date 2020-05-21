Москвичку задержали за фейк о продаже китайских масок

Московская предпринимательница опубликовала видео, где рассказывала о том, что в магазинах Москвы продают маски, которые были присланы Китаем в качестве гуманитарной помощи.

Ее умозаключения оказались ошибочными, на масках, о которых она рассказывает в видеоролике, приведены не все данные о товаре. 38-летней бизнесвумен заинтересовался следственный комитет.

В СК намерены добиться возбуждения уголовного дела о распространении ложной информации.