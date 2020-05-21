В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме по улице Чайковского в Ступине, открытое пламя охватило балконы с четвертого по шестой этажи.

Первыми на место пожара прибыли сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции капитан полиции Владимир Жиляков и сержант полиции Андрей Былба.

"Не дожидаясь приезда пожарно-спасательных подразделений, сотрудники патрульно-постовой службы с помощью громкоговорящей установки на служебном автомобиле проинформировали граждан о необходимости покинуть свое жилье. После этого полицейские незамедлительно начали эвакуацию людей с первого по четвертый этажи, стучась в каждую дверь квартиры и помогая людям выйти на улицу", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По приезде пожарных полицейские вместе с сотрудниками МЧС на руках вынесли с верхних этажей здания двух пожилых людей, которые уже потеряли сознание.

Еще два инспектора ДПС, старший лейтенант полиции Николай Рузанков и лейтенант полиции Александр Епишев, были вынуждены руками передвинуть несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома, для беспрепятственного проезда спецтранспорта к месту пожара.

В результате грамотных и оперативных действий полицейскими были эвакуированы из горящего дома 20 человек: 15 взрослых и пятеро детей, добавили в пресс-службе ГУ МВД.

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