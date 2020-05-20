В Татарстане произошла двойная трагедия

Пресс-служба СК по Татарстану сообщила о женщине из Альментьевска, которая задушила своего собственного ребенка, а после покончила с собой.

Известно, что мать восьмилетнего ребенка работала воспитателем детского сада.