Пресс-служба СК по Татарстану сообщила о женщине из Альментьевска, которая задушила своего собственного ребенка, а после покончила с собой.
Известно, что мать восьмилетнего ребенка работала воспитателем детского сада.
"19 мая в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой", — сообщило ведомство.
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