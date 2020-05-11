В Подмосковье задержан владелец хосписа, где в пожаре погибли люди

Владелец частного хосписа в Красногорске, где 11 мая в результате пожара погибли девять человек, подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщала "Правда.Ру", 11 мая 2020 года в частном хосписе в Красногорске произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек госпитализированы.

Следственный комитет по Московской области задержал владельца хосписа.

"По предварительным данным, подозреваемый арендовал загородный дом с целью использования его для возмездного проживания в нем лиц пожилого возраста, за суточное проживание в размере от 1000 до 1200 рублей с каждого постояльца. Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет", — сообщили в региональном СК РФ.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в сауне на втором этаже. Изъяты печь от сауны, электропроводка и другие предметы.

Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что СК РФ в Туве проводит проверку по факту пожара в дачном доме, где был обнаружены тела четырех человек.