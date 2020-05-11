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Установлена возможная причина пожара в подмосковном хосписе

Происшествия

Следственный комитет России назвал вероятную причину возгорания в хосписе Красногорска в Подмосковье.

По предварительным данным, пожар был спровоцирован неисправностью электропроводки. По факту гибели девяти человек возбуждено уголовное дело.

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