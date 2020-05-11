В сгоревшем доме в Туве найдены тела четверых человек

Тела четверых взрослых человек найдены при тушении пожара вечером 10 мая в дачном поселке недалеко от Кызыла.

Сообщение о возгорании дома в дачном поселке "Вавилинский затон" в 9 километрах от города Кызыла, поступило в правоохранительные органы 10 мая около 19 часов.

При тушении дома были обнаружены тела четырех человек, Следственный комитет по Республике Тыва по данному факту проводит доследственную проверку.

"Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что погибшие, предположительно супружеская пара и двое гостей, днем 10 мая 2020 года находились на территории участка, где распивали спиртные напитки. Около 19 часов их тела были обнаружены при тушении пожара", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

По данным осмотра места происшествия пожарными инспекторами, предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

В настоящий момент устанавливаются личности погибших, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в подмосковном частном хосписе при пожаре погибли десять человек.