Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьеве из-за отказа двигателя

В московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет "Sukhoi Superjet 100", выполнявший регулярный рейс из Москвы в Саратов.

Причина экстренной посадки — отказ одного из двигателей лайнера, — сообщает ТАСС.

"После вылета в Саратов, по предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель. Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 он совершил экстренную посадку в штатном режиме", — цитирует информагентство источник в экстренных службах.

О пострадавших не сообщается

По уточненным данным, SSJ-100, выполняя регулярный авиарейс, вылетел в Саратов в штатном режиме около 06:45 по московскому времени. Однако по причине отказа двигателя в воздухе самолет пробыл всего около получаса, сделав перед посадкой несколько кругов.

В ближайшее время лайнер осмотрят специалисты технической службы. Причины произошедшего устанавливаются.

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