Шесть человек погибли в результате пожара в Подмосковье

Частый жилой дом сгорел в деревне Дурниха Раменского района Московской области. После тушения пожара в строении были обнаружены тела шестерых человек.

Пожар в частном доме возник в ночь на 5 мая. Огонь охватил всю площадь строения. Жертвами возгорания стали шесть человек, — сообщили в региональных экстренных службах.

"Пожар произошел около 04:00 в деревне Дурниха. Дом загорелся по всей площади. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших. К тушению возгорания привлекались 36 человек и 11 единиц техники", — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар был ликвидирован на площади более 90 квадратных метров. Дом выгорел практически полностью.

Известно, что детей среди жертв пожара нет. Личности погибших в данный момент устанавливаются. В качестве основных причин возгорания рассматриваются короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Вологодской области задержали подозреваемых в убийстве двух человек.