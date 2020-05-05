Частый жилой дом сгорел в деревне Дурниха Раменского района Московской области. После тушения пожара в строении были обнаружены тела шестерых человек.
Пожар в частном доме возник в ночь на 5 мая. Огонь охватил всю площадь строения. Жертвами возгорания стали шесть человек, — сообщили в региональных экстренных службах.
"Пожар произошел около 04:00 в деревне Дурниха. Дом загорелся по всей площади. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших. К тушению возгорания привлекались 36 человек и 11 единиц техники", — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожар был ликвидирован на площади более 90 квадратных метров. Дом выгорел практически полностью.
Известно, что детей среди жертв пожара нет. Личности погибших в данный момент устанавливаются. В качестве основных причин возгорания рассматриваются короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.
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