В Коломне мужчина с ножом напал на полицейских

В Московской области мужчина, гулявший с собакой, набросился с ножом на полицейских, которые сделали ему замечание.

Сотрудниками следственного отдела СК РФ по Московской области предъявлено обвинение 41-летнему жителю Коломны по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчинам с применением оружия.

"По предварительным данным следствия, 1 мая 2020 года в лесном массиве, расположенном в городе Озеры, 41-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес двум мужчинам колото-резанные ранения живота и грудной клетки. Потерпевшие оказались сотрудниками полиции, находившимися в тот момент не при исполнении своих должностных обязанностей. Причиной конфликта явилась просьба мужчин в адрес обвиняемого о том, чтобы он забрал свою собаку, которая пыталась их укусить", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении нападавшего меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Рязани при пожаре в жилом пятиэтажном доме погибли два человека.