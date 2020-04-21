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Источник Правда.Ру

Женщина делала "закладки" наркотиков, используя своего ребенка

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Правоохранительные органы задержали женщину-наркокурьера, которая ездила делать "закладки" вместе с 5-летним сыном.

В Тюменской области задержана жительница Новосибирска 1984 года рождения, подозреваемая в распространении наркотиков в особо крупном размере. Женщина выступала в роли закладчика.

Сообщники через интернет сообщали ей координаты, где спрятан груз наркотиков, а также инструкции, где его нужно перепрятать.

По данным следствия, вместе со своим сожителем они забрали наркотики из тайника и расфасовали по меньшим дозам.

"Согласно полученным указаниям, закладки нужно было делать на территории Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Мужчина остался дома, а женщина на автомобиле отправилась осуществлять закладки. В целях конспирации часть наркотиков она спрятала в одежде своего 5-летнего ребенка", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего женщина успела оборудовать четыре тайника. После очередной закладки ее задержали на территории Тюменской области. Также был задержан ее сожитель.

В квартире наркокурьеров из тайников было изъято в общей сложности около семи килограммов порошка. Экспертиза показала, что это амфетамин и N-метилэфедрон.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения российских моряков в Нигерии.

Темы полиция наркотики тюменская область
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