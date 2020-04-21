СК расследует уголовное дело о пиратстве и похищении людей в Нигерии

Инцидент произошел в январе текущего года. С морского судна были похищены трое россиян, двое из которых являются жителями Ростовской области.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 2 января 2020 года вооруженные неустановленные лица напали на членов экипажа морского судна Ambika. Корабль в это время находился в дельте реки Нигер Федеративной Республики Нигерия.

Нападавшие преследовали цель угнать корабль

"Поскольку судно вторым помощником капитана было преднамеренно посажено на мель, вышеуказанные неустановленные лица под угрозой применения насилия и оружия похитили трех членов экипажа, двое из которых являлись жителями Ростовской области", — уточнили в ведомстве.

В дальнейшем россиянам удалось сбежать от похитителей и добраться до расположения вооруженных сил Федеративной республики Нигерия.

В ходе расследования в СК планируют установить круг лиц, причастных к преступлению.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что возле берегов Бенина пиратами захвачено торговое судно. Среди членов экипажа — трое россиян.