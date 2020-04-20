В Кемеровской области задержали участников преступной группы, которая торговала наркотиками через сайт, а оплату принимала исключительно в криптовалюте.
Четверо молодых людей были задержаны одновременно в Кемерове и Томске, им предъявлены обвинения в торговле наркотиками.
Подельники организовали работу онлайн-магазина по продаже синтетических наркотиков, причем оплату принимали только в криптовалюте.
"Между участниками организованной группы были распределены обязанности: лидер осуществлял общее руководство и вел бухгалтерию, второй участник занимался продвижением интернет-магазина и закупал наркотики, а третий бесконтактным способом получал оптовые закладки, после чего фасовал партии на дозы для продажи, а также развозил их по местам тайников, а также передавал "коллеге" из Томска, который также был задержан", — рассказали в региональном ГУ МВД.
У молодых людей полицейские изъяли более 300 граммов наркотиков.
Также выяснилось, что лидер ОПГ занимался конвертацией криптовалюты в рубли, переводил деньги на банковскую карту, открытую на подставного человека, а потом обналичивал их.
Так что этому молодому человеку предъявлено еще и обвинение в легализации преступных доходов.
Уголовное дело направлено в суд, молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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