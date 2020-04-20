В Новосибирске предпринимателя избили битой и ограбили

Местный житель и гражданин одной из республик ближнего зарубежья подозреваются в разбойном нападении в Новосибирске.

Нападение произошло 18 марта около 6 часов утра в Ленинском районе города. Двое неизвестных с бейсбольной битой напали на предпринимателя, который выходил из подъезда своего дома.

Мужчину избили, отняли у него 490 тысяч рублей, после чего скрылись

Полицейские выяснили, что к разбойному нападению причастны ранее судимый 30-летний житель Кировского района и 28-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья.

"Подозреваемые в нападении были задержаны и доставлены в полицию. Как выяснили полицейские, иностранец некоторое время назад работал у потерпевшего, индивидуального предпринимателя, занимающегося торговлей, и знал о том, что он носит с собой крупные суммы наличными. Злоумышленник рассказал об этом своему знакомому, вдвоем с которым они спланировали и осуществили нападение", — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Во время допроса подозреваемые во всем признались, решается вопрос об их заключении под стражу.

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