Местный житель и гражданин одной из республик ближнего зарубежья подозреваются в разбойном нападении в Новосибирске.
Нападение произошло 18 марта около 6 часов утра в Ленинском районе города. Двое неизвестных с бейсбольной битой напали на предпринимателя, который выходил из подъезда своего дома.
Полицейские выяснили, что к разбойному нападению причастны ранее судимый 30-летний житель Кировского района и 28-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья.
"Подозреваемые в нападении были задержаны и доставлены в полицию. Как выяснили полицейские, иностранец некоторое время назад работал у потерпевшего, индивидуального предпринимателя, занимающегося торговлей, и знал о том, что он носит с собой крупные суммы наличными. Злоумышленник рассказал об этом своему знакомому, вдвоем с которым они спланировали и осуществили нападение", — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Во время допроса подозреваемые во всем признались, решается вопрос об их заключении под стражу.
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