Более 40 килограммов марихуаны изъяли полицейские в Тыве

Четыре полновесных мешка с марихуаной изъяли оперативнике в Республике Тыва из багажника автомобиля местного жителя. Мужчина пытался убедить оперативников, что 40 килограммов наркотика он собрал для личного употребления.

Автомобиль марки "ВАЗ-2115" полицейские остановили около двух часов ночи на автодороге Чадан — Баян-Тала.

"Во время осмотра транспортного средства в багажном отсеке обнаружено и изъято четыре полимерных мешка, наполненных растительным веществом с характерным запахом дикорастущей конопли. Установлено, что данное вещество принадлежит пассажиру — 27-летнему жителю села Чыраа-Бажы", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Данные экспертизы показали, что в автомобиле перевозилась марихуана общим весом более 40 килограммов.

По словам пассажира автомобиля, наркотики действительно принадлежат ему, и он, якобы, собрал коноплю для личного употребления.

"По указанному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", — уточнили в ведомстве.

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